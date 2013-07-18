Белорусские спортсмены завоевали 40 медалей на Всемирной Универсиаде в Казани

Новости Беларуси. Вечером 17 июля в Минск вернулась белорусская делегация, принимавшая участие во Всемирной Универсиаде в Казани. Спортсменов встречали в Национальном аэропорту друзья, родные и многочисленные болельщики.

На летней универсиаде белорусские спортсмены завоевали 40 медалей, 13 из них — высшей пробы. В итоге наша сборная заняла пятое место. В этот раз Беларусь на всемирных играх представляла самая многочисленная делегация из всех, которые ранее участвовали в аналогичных стартах. В нее вошли 226 человек. Наибольшее число наград завоевано в плавании и гребле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оркестр и море цветов. И это почти в полночь в Национальном аэропорту. Так болельщики встречали белорусскую сборную, вернувшуюся из Казани. И вот они - уставшие, но счастливые. Ведь с собой привезли главный багаж — 40 медалей. Их спортсмены не упускали из рук и не сдерживали слез, вспоминая самые яркие моменты. Вот наша женская байдарка- двойка почти на финише обходит соперниц и приходит первой. Марина Литвинчук за 6 часов стала 4-кратной чемпионкой Универсиады.

Марина Литвинчук, золотой призер XXVII летней Универсиады в Казани:

Очень приятно, что встречают так. Ну, есть повод встречать: мы заняли пятое место, обогнали и Америку, и Украину. Можно сказать, очень хорошее выступление.

Ольга Худенко, золотой призер XXVII летней Универсиады в Казани:

Болела за свою напарницу, когда она выступала в «одиночке». Когда увидела, что она едет вторая, и я вижу, что она может быть первая, в общем, я кричала изо всех сил, я не жалела себя абсолютно.

Победа гребцов войдет в историю универсиады. Только за один день белорусы завоевали в гребле на байдарках и каноэ 12 медалей. Всего на родину привезли 14 наград. Женская команда и вовсе признана лучшей.

Геннадий Гарецкий, старший тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках:

Результат определяется тем трудом, который сделан до этого. Я очень доволен своими девочками, они действительно проделали титаническую работу. А результат этой работы мы увидели на Универсиаде.

Трижды взяла Казань и Александра Герасименя. Сперва немного расслабилась, но затем золотая рыбка не дала оппонентам ни единого шанса на викторию. Ей не было равных на 50 метрах вольным стилем. Причем с новым рекордом универсиад.

У самой титулованной пловчихи Беларуси, студентки Белорусского государственного экономического университета, теперь в спортивной коллекции уже 11 медалей, добытых на Универсиадах.

Александра Герасименя, победитель XXVII летней Универсиады в Казани:

Я никогда не пропускала Универсиаду. Сколько я училась, столько всегда участвовала в этом мероприятии. Это неплохой опыт и подготовка к более высокому уровню.

Я старалась никогда не пропускать эти соревнования, это, все-таки, дает новый опыт. К сожалению, это была моя последняя Универсиада, я больше не прохожу по возрасту, поэтому я пыталась поставить такую финальную точку на этой Универсиаде, хотела побить все рекорды, которые возможно.

Универсиада в Казани вошла в историю как одна из самых масштабных. Почти 12 тысяч участников из 160 стран мира. Борьба за призовой олимп развернулась нешуточная. При этом белорусская сборная в общекомандном зачете вошла в пятерку сильнейших, уступив России, Японии, Китаю и Южной Корее. В копилке команды - 13 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей.

А вот золотой чемпион Универсиады самбист Михаил Мацко уверен, вся сила победы в поддержке болельщиков и коллег. Проверено, благодаря этому и завоевал золото в категории до 100 килограммов.

Михаил Мацко, золотой призер XXVII летней Универсиады в Казани:

Болели, голоса срывали, когда было свободное время от тренировок, от подготовки, приходили, болели за всех, за кого могли. Очень дружная семья, все говорили, что белорусы – что-то отдельное, очень позитивное.

Белорусы на универсиаде выступили лучше, чем в предыдущий раз. Теперь участвовали в 17 видах спорта. Но награды завоеваны в 11, золотые - в четырех. Так что еще есть, над чем поработать. Следующая Универсиада состоится через два года в южно-корейском Кванджу.