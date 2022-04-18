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Герасимов обыграл итальянца и вышел в основную сетку теннисного турнира в Барселоне. Кто следующий соперник?

18 апреля 2022 10:39
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Егор Герасимов вышел в основную сетку крупного теннисного полутысячника в Барселоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Герасимов обыграл итальянца и вышел в основную сетку теннисного турнира в Барселоне. Кто следующий соперник?-1

В решающем матче квалификации белорус легко справился с представителем Италии Андреа Пеллегрино. Счет по партиям 6:2, 6:3. В стартовом раунде основы нашему спортсмену предстоит помериться силами с французом Адрианом Маннарино. Матч предварительно состоится 18 апреля вечером. Также в 1/32 финала выступит другой наш теннисист. Илья Ивашко сразится с испанцем Мартинесом Портеро.

# Теннис # Егор Герасимов # Илья Ивашко # Андреа Пеллегрино # Адриан Маннарино # Мартинес Портеро # Фотофакт

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