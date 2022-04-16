«Шахтёр» уступил БАТЭ на ЧБ по футболу. Итоги субботних игр

Новости Беларуси. Субботняя игровая программа четвертого тура футбольного чемпионата Беларуси включала четыре поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минское «Динамо» принимало «Белшину». По итогам игры счет ничейный – 0:0.

А главным матчем тура стало противостояние лидера чемпионата, борисовского БАТЭ и солигорского «Шахтера». На 9-й минуте Валерий Бочеров забил гол со штрафного и принес викторию борисовчанам со счетом 1:0. «Шахтер» терпит первое поражение в сезоне, а БАТЭ продолжает по-крейсерски идти вперед.

Гродненский «Неман» продлил серию без поражений, сыграв вничью 1:1 с «Ислочью». Оба мяча были забиты во второй половине встречи. Голевыми ударами отметились Артюх и Куаджа.

«Торпедо-БелАЗ» набрал первые очки в чемпионате, одолев на своем поле дзержинский «Арсенал» со счетом 1:0. Победу торпедовцам на 34-й минуте принес Александр Чиж.