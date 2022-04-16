Прямой эфир

«Шахтёр» уступил БАТЭ на ЧБ по футболу. Итоги субботних игр

16 апреля 2022 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Субботняя игровая программа четвертого тура футбольного чемпионата Беларуси включала четыре поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минское «Динамо» принимало «Белшину». По итогам игры счет ничейный – 0:0.  

«Шахтёр» уступил БАТЭ на ЧБ по футболу. Итоги субботних игр-1

А главным матчем тура стало противостояние лидера чемпионата, борисовского БАТЭ и солигорского «Шахтера». На 9-й минуте Валерий Бочеров забил гол со штрафного и принес викторию борисовчанам со счетом 1:0. «Шахтер» терпит первое поражение в сезоне, а БАТЭ продолжает по-крейсерски идти вперед.

«Шахтёр» уступил БАТЭ на ЧБ по футболу. Итоги субботних игр-4

Гродненский «Неман» продлил серию без поражений, сыграв вничью 1:1 с «Ислочью». Оба мяча были забиты во второй половине встречи. Голевыми ударами отметились Артюх и Куаджа.  

«Шахтёр» уступил БАТЭ на ЧБ по футболу. Итоги субботних игр-7

«Торпедо-БелАЗ» набрал первые очки в чемпионате, одолев на своем поле дзержинский «Арсенал» со счетом 1:0. Победу торпедовцам на 34-й минуте принес Александр Чиж.  

«Шахтёр» уступил БАТЭ на ЧБ по футболу. Итоги субботних игр-10

Заключительные поединки четвертого тура состоятся в воскресенье, 17 апреля. Пары соперников вы видите выше.  

# Футбол Беларуси # Валерий Бочеров # Александр Чиж # Мартин Артюх # Куасси Куаджа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Герасимов одержал победу в квалификации теннисного турнира в Барселоне
16 апреля 2022 19:23

Егор Герасимов одержал победу в квалификации теннисного турнира в Барселоне

Баскетбол. Минские «Цмоки» проиграли ЦСКА и завершили выступление в Единой лиге ВТБ
16 апреля 2022 19:14

Баскетбол. Минские «Цмоки» проиграли ЦСКА и завершили выступление в Единой лиге ВТБ

Очередной игровой день в АХЛ. Как выступили белорусы Протас и Сушко?
16 апреля 2022 19:05

Очередной игровой день в АХЛ. Как выступили белорусы Протас и Сушко?