Герасимов о победе в матче с Домингешем: «Очень большой концентрации и усилий стоит»

Новости Беларуси. Стартовый поединок матчевой встречи кубка Дэвиса первой Евро-Африканской группы между командами Беларуси и Португалии завершился не в пользу хозяев кортов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко хорошо начал и взял первый сет 6:4, а вот второй и третий остались за его соперником Жуаном Соузой – 6:1 и 6:2. Зато Егор Герасимов во втором поединке дня был неудержим. Он разгромил Жуана Домингеша 6:2, 6:3 и смог восстановить равновесие в в матче. Таким образом ничья 1:1 после первого дня.

Илья Ивашко, игрок сборной Беларуси по теннису:

Он увидел, что я начал ошибаться и какую-то уверенность почувствовал. То есть он более уверенно начала играть, как будто чуть забрал инициативу.

Егор Герасимов, игрок сборной Беларуси по теннису:

Приходилось попадать в такие маленькие углы, чтобы выиграть розыгрыш, а это очень большой концентрации и усилий стоит. Мне кажется, сегодня не до конца были полные трибуны. Можно еще, конечно, подзаполнить немножко.