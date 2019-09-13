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Герасимов о победе в матче с Домингешем: «Очень большой концентрации и усилий стоит»

13 сентября 2019 19:27
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Новости Беларуси. Стартовый поединок матчевой встречи кубка Дэвиса первой Евро-Африканской группы между командами Беларуси и Португалии завершился не в пользу хозяев кортов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Герасимов о победе в матче с Домингешем: «Очень большой концентрации и усилий стоит»-1

Илья Ивашко хорошо начал и взял первый сет 6:4, а вот второй и третий остались за его соперником Жуаном Соузой – 6:1 и 6:2. Зато Егор Герасимов во втором поединке дня был неудержим. Он разгромил Жуана Домингеша 6:2, 6:3 и смог восстановить равновесие в в матче. Таким образом ничья 1:1 после первого дня.

Герасимов о победе в матче с Домингешем: «Очень большой концентрации и усилий стоит»-4

Илья Ивашко, игрок сборной Беларуси по теннису:
Он увидел, что я начал ошибаться и какую-то уверенность почувствовал. То есть он более уверенно начала играть, как будто чуть забрал инициативу.

Герасимов о победе в матче с Домингешем: «Очень большой концентрации и усилий стоит»-7

Егор Герасимов, игрок сборной Беларуси по теннису:
Приходилось попадать в такие маленькие углы, чтобы выиграть розыгрыш, а это очень большой концентрации и усилий стоит. Мне кажется, сегодня не до конца были полные трибуны. Можно еще, конечно, подзаполнить немножко.

Герасимов о победе в матче с Домингешем: «Очень большой концентрации и усилий стоит»-10

В программе 14 сентября значатся парный поединок и две встречи в одиночном разряде. Субботние баталии на кортах минского Дворца тенниса начнутся в 11 часов.

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Фотофакт

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