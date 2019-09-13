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Сергей Тетерин: «Верю в то, что наша команда объединится, и мы завтра будем бороться за победу»

13 сентября 2019 19:25
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Новости Беларуси. Одним из самых заинтересованных зрителей минского матча кубка Дэвиса между Беларусью и Португалией был Сергей Тетерин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Председатель Белорусской федерации тенниса знает все тонкости своего вида спорта и уверен в наших спортсменах.

Сергей Тетерин: «Верю в то, что наша команда объединится, и мы завтра будем бороться за победу»-1

Сергей Тетерин, председатель Белорусской федерации тенниса:
Сказалось немножко волнение у Ильи Ивашко, и он не смог довести матч до победы. Но Егор показал уверенную хорошую игру, показал, что он готов. Я верю в то, что наша команда объединится, и мы завтра будем бороться за победу.

Нам есть, над чем работать, и есть, куда стремиться. Когда-то мы играли – Волчков и Мирный – двумя игроками, играли в мировой лиге. Я думаю, этим ребятам под силу. Их поджимают Згировский, Жарин, Борисюк. Есть хорошие ребята. Надо объединиться и надо работать. Будут работать – все шансы есть, чтобы стать крепкой сильной командой.

В случае победы в матче с Португалией Беларусь сыграет в квалификации мировой группы.

# Теннис # Сергей Тетерин # Фотофакт

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