Сергей Тетерин: «Верю в то, что наша команда объединится, и мы завтра будем бороться за победу»

Новости Беларуси. Одним из самых заинтересованных зрителей минского матча кубка Дэвиса между Беларусью и Португалией был Сергей Тетерин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Тетерин, председатель Белорусской федерации тенниса:

Сказалось немножко волнение у Ильи Ивашко, и он не смог довести матч до победы. Но Егор показал уверенную хорошую игру, показал, что он готов. Я верю в то, что наша команда объединится, и мы завтра будем бороться за победу.

Нам есть, над чем работать, и есть, куда стремиться. Когда-то мы играли – Волчков и Мирный – двумя игроками, играли в мировой лиге. Я думаю, этим ребятам под силу. Их поджимают Згировский, Жарин, Борисюк. Есть хорошие ребята. Надо объединиться и надо работать. Будут работать – все шансы есть, чтобы стать крепкой сильной командой.

В случае победы в матче с Португалией Беларусь сыграет в квалификации мировой группы.