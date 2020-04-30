В 29-м туре женского ЧБ по футболу будут играть 8 команд

Новости Беларуси. Женскому чемпионату Беларуси по футболу быть! 30 апреля начинается 29-й розыгрыш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально старт первенства планировался на 16 апреля, но был отложен, так как несколько спортсменок контактировали с возможными носителями COVID-19. Проведенные тесты на наличие вируса дали отрицательные результаты.

Таким образом, в нынешнем чемпионате сыграют восемь команд. Женская лига пройдет в три круга и продлится до 8 ноября.

Отметим, последние семь лет чемпионом неизменно становился футбольный клуб «Минск». К слову, в новый сезон команда-обладатель предыдущего трофея идет с новым тренером. Им стал Вячеслав Григоров.