Белорусская федерация футбола получит финансовую помощь от УЕФА

Новости Беларуси. Белорусская федерация футбола получит финансовую помощь на борьбу с последствиями коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УЕФА принял решение поддержать все входящие в нее национальные ассоциации. Каждой из них будет выплачена сумма, в эквиваленте превышающая 10 миллионов рублей. Никаких ограничений на использование этих средств не налагается. Федерациям предоставлено право самим определить, какие задачи требуют первоочередного финансирования в свете негативного влияния нынешней ситуации на футбол всех уровней.