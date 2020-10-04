Георгий Катулин о заявлениях МОК: «Они полны решимости провести Игры»

Георгий Катулин, советник Национального олимпийского комитета Беларуси:

Намерения Международного олимпийского комитета провести Игры, последние заявления и действия МОКа, организационного комитета говорят о том, что они полны решимости Игры провести, даже звучат такие слова: несмотря ни на что.

Олимпийские соревнования строятся на принципе равнодоступности и равных условий соревнований. Так вот сейчас эти условия не соблюдаются. У нас не закрыт отбор еще, и весна 2021 года будет самым важным моментом для окончательного формирования нашей делегации.