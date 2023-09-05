«География наших участников – 17 стран». 10 сентября пройдёт Минский полумарафон

10 сентября пройдет знаковое мероприятие по легкой атлетике – Минский полумарафон, в котором, по предварительным оценкам, примут участие около 15 тысяч человек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организаторы традиционно предлагают бегунам три дистанции – 5 и 10,5 километра, а также 21 километр 97 метров. Для комфорта и безопасности спортсменов будет дан раздельный старт. Забеги пройдут по центральным улицам города. Любители смогут оценить свои возможности, соревнуясь с профессионалами. В забеге стартуют 5 участников Олимпийских игр и победитель, рекордсмен Минского полумарафона россиянин Ринас Ахмадеев.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

География всех наших участников – 17 стран, начиная от Беларуси и России и заканчивая США, европейскими, азиатскими странами, мы рады всех видеть. Уверен, что любители бега получат то удовольствие, за которым они пришли. Ну, и на медалях нашего Минского полумарафона, который получит каждый участник, мы отобразили главное послание Гиппократа: «Хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть умным – бегай». Это тот рецепт, который нам всем полезен. А объем этого эликсира здоровья, который дарит нам бег, зависит от каждого из нас.

Андрей Гордеев, старший тренер национальной команды Беларуси по видам выносливости:

Уникальность этого полумарафона в плане трассы – мы перенесли финиш на стадион. Это такая мировая практика довольно популярная среди спортсменов и любителей бега. Потому что очень многие хотят не только окунуться в эту атмосферу на улицах города, но и побывать на каких-то знаковых объектах страны. А Национальный олимпийский стадион «Динамо» – это, наверное, одно из самых больших знаковых спортивных мест в стране.