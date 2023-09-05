«Шахтёр» крупно обыграл «Могилёв», забросив 12 шайб

В одном из матчей игроки «Шахтера» деклассировали оппонентов из «Могилева». «Кроты» отправили в ворота соперников целых 12 шайб. Первым в этом сезоне экстралиги хет-триком отметился нападающий «горняков» Михаил Шалагин. В других встречах победы одержали «Неман» и «Витебск». В расписании вторника еще три дуэли.