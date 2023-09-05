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«Шахтёр» крупно обыграл «Могилёв», забросив 12 шайб

05 сентября 2023 14:46
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Новости Беларуси. Продолжаются матчи регулярного сезона чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» крупно обыграл «Могилёв», забросив 12 шайб-1

В одном из матчей игроки «Шахтера» деклассировали оппонентов из «Могилева». «Кроты» отправили в ворота соперников целых 12 шайб. Первым в этом сезоне экстралиги хет-триком отметился нападающий «горняков» Михаил Шалагин. В других встречах победы одержали «Неман» и «Витебск». В расписании вторника еще три дуэли.

# Хоккей Беларуси # Михаил Шалагин # Фотофакт

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