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Владислава Пронько стала чемпионкой Беларуси по пулевой стрельбе

05 сентября 2023 14:46
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Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. В первый соревновательный день уже состоялись финалы некоторых упражнений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владислава Пронько стала чемпионкой Беларуси по пулевой стрельбе-1

В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров равных не знала Владислава Пронько. Отметим, всего в турнире принимают участие 129 спортсменов из всех областей Беларуси. Соревнования продолжатся завтра, 6 сентября.

# Стрельба # Владислава Пронько # Фотофакт

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