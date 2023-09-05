Владислава Пронько стала чемпионкой Беларуси по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. В первый соревновательный день уже состоялись финалы некоторых упражнений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров равных не знала Владислава Пронько. Отметим, всего в турнире принимают участие 129 спортсменов из всех областей Беларуси. Соревнования продолжатся завтра, 6 сентября.