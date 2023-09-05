Белорусских и российских пловцов допустили до международных турниров

Международная федерация водных видов спорта допустила белорусов и россиян к международным турнирам в нейтральном статусе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревноваться за награды наши атлеты смогут только в индивидуальных соревнованиях. Помимо этого, в каждой соревновательной дисциплине участие сможет принять только один спортсмен из Беларуси и России.