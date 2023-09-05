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Белорусских и российских пловцов допустили до международных турниров

05 сентября 2023 14:47
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Международная федерация водных видов спорта допустила белорусов и россиян к международным турнирам в нейтральном статусе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусских и российских пловцов допустили до международных турниров-1

Соревноваться за награды наши атлеты смогут только в индивидуальных соревнованиях. Помимо этого, в каждой соревновательной дисциплине участие сможет принять только один спортсмен из Беларуси и России.

# Плавание # Фотофакт

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