Генсек Федерации биатлона Беларуси: Из нашей молодежи вырастут новые Домрачевы, Скардино, Сашурины, Рыженковы

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский.

Речь пойдет о чемпионате мира по биатлону среди юниоров и юношей. Анатолий Анатольевич, лыжи намазаны, винтовки пристрелены?

Анатолий Стромский:

Да, наша команда готова, винтовки пристрелены. Ребята работали, последний, заключительный, самый важный этап они готовились непосредственно в «Раубичах». Сейчас возвращается наша сервисная группа, чтобы лыжи были намазаны правильно. Основная, та, которая работает с национальной командой. И они будут готовить лыжи на чемпионате мира среди юниоров и юношей.

Анатолий Анатольевич, сколько медалей выиграют наши биатлонисты: одну, две или, может быть, больше?

Анатолий Стромский:

Я не против, если весь пьедестал будет нашим. Надеемся, что медали будут, я уверен, что они будут. Количество, сколько их, достоинство, мы увидим, болея за наших. Я уверен, что чем лучше будем болеть, тем лучше наши ребята выступят.

В мире известны Скардино и Домрачева, но ведь на этом список наших биатлонистов и биатлонисток не заканчивается. Кто еще у нас есть?

Анатолий Стромский:

Вы имеете в виду тех, кто на сегодняшний день выступает? У нас хорошая перспективная молодежь. Я уверен, что из них вырастут новые Домрачевы, Скардино, Сашурины, Рыженковы и прочие. У нас большая история, богатая, я бы сказал, в биатлоне история. И сейчас мы как раз работаем, Федерация работает над тем, чтобы найти эти таланты и помочь им развиться в дальнейшем. Есть уже неплохие ребята, мы их увидим на чемпионате мира нынешнем. Подрастающее поколение довольно неплохое.

На этом турнире кто уверенно может о себе заявить?

Анатолий Стромский:

Виктор Кривко, который у нас достойно выступал, мы его видели даже на Кубках мира. Надежды с ним связаны большие. Остальные ребята, в принципе, поддержат его. Воробей Максим, например. Девочки хорошие: Сола, Алимбекова. Есть и ряд других спортсменов. В принципе, команды довольно сбалансированные, неплохие. Поэтому надеемся и в эстафете на успех.

История нашего биатлона, не только белорусского, в принципе вообще, знает немало примеров, когда на уровне молодежи, на уровне юниоров выигрывали часто и много, но были большие проблемы при переходе во взрослый спорт. Вот эта проблема как будет решаться и есть ли она у нас?

Анатолий Стромский:

Действительно, есть такая проблема. И мы анализировали, что даже у нас много медалей с юниорских и юношеских чемпионатов, а дальше ребята не идут. Поэтому основная наша задача – это сохранить вот этих ребят. И даже ценой медали этих юниорских чемпионатов, мы пожертвуем медалями в угоду тому, чтобы эти ребята выросли и показали уже на взрослых чемпионатах Европы и мира свой результат. Поэтому основное – это сохранить и приумножить.

Такой момент заинтересовал меня прямо сейчас. Выступать при родных трибунах, наверняка переполненных, это вообще большой стресс, даже для спортсмена опытного и матерого. А здесь молодежь такая, совершенно не оперившаяся (17-19 лет). Есть ли в команде какой-то психолог, который, может быть, работает целенаправленно именно над этим моментом?

Анатолий Стромский:

На самом деле, я с вами соглашусь, действительно, хоть и говорят, что родные стены помогают (это с одной стороны так), но, с другой стороны, это огромнейшая ответственность, потому что приезжают болеть и родные, и близкие. Ответственность большая. И с учетом возраста, всего остального, вдвойне, можно сказать, тяжело справиться. С нашей командой работает психолог национальной командой, сейчас они были на сборе. Поэтому надеюсь, что и в этом компоненте у нас все будет в порядке, ребята выдержат эту нагрузку, достойно выступят на соревнованиях, покажут свой лучший результат.

Что касается объектов. Все-таки были вложены большие средства в реконструкцию. А когда эти средства окупятся?

Анатолий Стромский:

Сказать сложно, я не менеджер, как окупятся. Прежде всего, я скажу, наверное, немножко по-другому. Ведь здоровье деньгами, как говорится, не купишь. И прежде всего строился объект для спортсменов высокого уровня, то есть это наша основная база мирового масштаба, я не побоюсь этого сказать. Может быть, не самый лучший, но один из лучших комплексов в мире. И иметь такое у себя – это гордость даже, гордость за страну, можно сказать. Это первое.

Второе. Здесь могут тренироваться молодые ребята, набираться опыта у своих старших ребят. Поэтому это тоже польза. Плюс пользуется спросом, я знаю, что на выходные очень много приезжает туристов. Это для оздоровления хорошо. Поэтому все в комплексе.

Это у Кристины такой женский вопрос – про деньги. Конечно же, про что же еще могла спросить. А я спрошу про крытый тир. Там великолепный построили крытый тир. Это действительно помогает биатлонистам оттачивать свою точность?

Анатолий Стромский:

Да, у нас была проблема. Надеюсь, сейчас мы снимем. Не надеюсь, оно так и будет. Проблема была в том, что в начале сезона, когда оттачивается стрелковое мастерство, нужно в закрытых помещениях, чтобы не было ветра, других факторов. И нам приходилось искать тир для нашей национальной команды. Сейчас эти проблемы снимаются. Отличный тир.

Анатолий Анатольевич, вы уже упомянули сегодня о нашей прекрасной сервис-группе, которая готовит лыжи Дарье Домрачевой, всей нашей основной сборной. Она будет работать и с молодежной командой?

Анатолий Стромский:

Да.

Это практика обычная для всех команд или это такое усиления именно для нашей команды?

Анатолий Стромский:

Вы знаете, это не только для нашей необычно, потому что в основном, конечно, может поехать 1-2 сервис-мена на чемпионат мира, но чтобы вся команда – это, как правило, исключение из правил.

То есть это дополнительный козырь в нашем рукаве.

Анатолий Стромский:

Конечно. Потому что раз проводим у нас, хотелось бы выступить достойно. И, соответственно, все усилия для этого прилагаются.

Я правильно понимаю, что сейчас взят такой вектор, и он, безусловно, правильный – воспитывать именно своих, свои молодые таланты? Кривко Виктора мы уже упомянули, Ирина (его старшая сестра), которая выступает уже довольно удачно на этапах Кубка мира, остальные – это же белорусы, взращенные на нашей земле. Тогда как раньше была практика приглашать и натурализовывать.

Анатолий Стромский:

Да, на самом деле мы сейчас работаем над тем, чтобы искать свои собственные таланты, выращивать из них спортсменов высокого класса?

Снега хватит сейчас, не беспокоит этот вопрос организаторов?

Анатолий Стромский:

Сейчас я уже уверен, что все в порядке с трассами, они готовы, снега хватит, тем более ночью у нас подмораживает, днем где-то оттепель. Но трассы будут в порядке.

Зрителей, который наверняка соберется довольно много, потому что событие действительно значимое, биатлон у нас очень любят, как будут встречать, чем потчевать? Изюминка какая-то будет?

Анатолий Стромский:

Я не готов ответить на этот вопрос. Зрителей будет много – это да. Потому что биатлон у нас любят. И несмотря на то, что это юниорский и юношеский чемпионат мира. Если бы был взрослый, там просто было бы не протолкнуться. Тем не менее зрителей будет много.

Будут продавать сувенирную продукцию, будет торговля обеспечивать булочками, шашлыками, еще чем-то. Это все будет организовано. Чай, кофе – никто не замерзнет.

А в плане зрелищ. Всем ли хватит места, всем ли будет видно?

Анатолий Стромский:

Я надеюсь, что хватит места. Вдоль трассы у нас места достаточно.

Юниорский чемпионат – это очень хорошо. Есть вообще шанс, надежда, что когда-нибудь в «Раубичи» приедет этап Кубка мира, скажем?

Анатолий Стромский:

Да, конечно.

Насколько она велика? Когда ждать?

Анатолий Стромский:

Зависит, конечно, от очень многого. И как мы проведем, в частности, даже этот чемпионат мира. И дальше надо выстраивать работу непосредственно с Международной федерацией, с другими Федерациями, как понравится странам у нас. Поэтому это большая работа.