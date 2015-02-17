Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: торжественное открытие пройдет 17 февраля на площади Государственного флага в Минске

Новости Беларуси. Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров стартует в Беларуси.

Утром и днем спортсмены проведут в «Раубичах» официальные тренировки, а официальное открытие турнира состоится вечером на площади Государственного флага. Организаторы обещают удивить болельщиков и участников первенства ярким световым шоу.

Столь крупные соревнования в этом виде спорта в нашей стране пройдут впервые. Главной площадкой состязаний станет знаменитая спортивная база в «Раубичах», где находится один из лучших в мире биатлонных комплексов. Совсем недавно там завершилась масштабная реконструкция, и юниорский чемпионат станет для него первым испытанием.

Сергей Канашиц, редактор отдела спорта учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия»:

На мой взгляд, вообще биатлон – это сейчас пример и идеал того, как должны работать все наши виды спорта. Там собрана прекрасная медицинская лаборатория своя, у них прекрасные сейчас школы подготовки юных спортсменов. И мы можем видеть уже сейчас, что это дает результат.

Татьяна Лукашевич, спортивный журналист:

Среди фаворитов всегда команда-хозяйка. То есть здесь мы будем говорить о сборной Беларуси. Тренеры выстроили подготовительный процесс таким образом, что бы наши юниоры, молодые ребята подводились конкретно к этому старту. Поэтому сборную Беларуси можно назвать в пятерке явных кандидатов.

В ожидании первых официальных стартов, которые состоятся уже 18 февраля, в «Раубичах» полным ходом идут тренировки. Спортсмены сменяют друг друга на лыжне, ведут активную пристрелку винтовок.

Участники мирового первенства отмечают высокий уровень трассы и всего Центра олимпийской подготовки.

Дэвид Почек, участник юниорской команды по биатлону (Венгрия):

Я знал, что приеду к вам на соревнования еще в прошлом году и посмотрел, как будет выглядеть трек. Он меня очень вдохновил. И для меня большая честь выступать здесь. В Венгрии биатлон не самый популярный вид спорта, поэтому вам очень повезло.

Аристид Бегю, участник юниорской команды по биатлону (Франция):

Я первый раз в Беларуси и я еще не много чего видел. Но то, что у вас равнины, не так, как во Франции, у нас горы, это поражает. Мне очень нравится. Надеюсь, что этот чемпионат принесет мне еще одну победу.

В чемпионате мира примут участие четыре десятка национальных сборных. Спортсмены разыграют 16 комплектов медалей. Борьба будет вестись в четырех дисциплинах: эстафете, спринте, преследовании, индивидуальной гонке.

Не забыли организаторы и о болельщиках. Зрителей разместят вдоль трассы и на трибунах. А добраться из Минска в «Раубичи» можно будет в том числе и на дополнительных рейсовых автобусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что биатлонное первенство мира посетят до четырех тысяч зрителей в будни, а в выходные это число увеличится более чем вдвое.