Белорусы лидируют на чемпионате мира по танковому биатлону

Новости Беларуси. Белорусы лидируют на чемпионате по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 сентября центральным событием соревнований стала первая эстафета полуфинала, в которой соревновались сборные Беларуси, Китая, Сербии и Азербайджана. Наша команда победила, улучшив прошлогодний результат на две минуты. На втором месте расположились китайские танкисты, а на третьем – Азербайджан.