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Белорусы лидируют на чемпионате мира по танковому биатлону

02 сентября 2020 12:37
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Новости Беларуси. Белорусы лидируют на чемпионате по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы лидируют на чемпионате мира по танковому биатлону-1

1 сентября центральным событием соревнований стала первая эстафета полуфинала, в которой соревновались сборные Беларуси, Китая, Сербии и Азербайджана. Наша команда победила, улучшив прошлогодний результат на две минуты. На втором месте расположились китайские танкисты, а на третьем – Азербайджан.

Белорусы лидируют на чемпионате мира по танковому биатлону-4

Напомним, соревнования проходят в учебно-тактическом комплексе «Алабино» в рамках VI Армейских международных игр.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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