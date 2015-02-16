Из чего состоит биатлон: анализационный центр, вакс-комната, красные флажки и подзорная труба для тренера

Так видим биатлон мы, телезрители: максимум информации, множество камер, внимание к каждой детали. Титры по ходу гонки позволяют отслеживать едва ли не каждый вздох спортсмена. Но многое, что кажется привычным, от глаз скрыто.

Например, километры проводов. Именно по ним течет вся необходимая информация. В том числе и о закрытых и незакрытых мишенях.

Сигнал попадает в, на первый взгляд, простой компьютер. Это, без преувеличения, анализационный центр. Здесь все как на ладони: и время, проведенное на огневом рубеже, и количество секунд, затраченное на изготовку.

Кстати, этому, казалось бы, небольшому элементу уделяется неимоверное внимание. Спортсмен и тренер оттачивают нюансы раз за разом. Все для того, чтобы подобрать оптимальное соотношение пульса, скорости и точности. Хотя соревнования биатлонистов начинаются даже не на снегу.

Вот она – святая святых – вакс-комната. Именно здесь специальные люди колдуют над лыжами. Этому искусству учатся едва ли не всю жизнь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В баночках – специальная смазка. Вариантов ее множество: под каждый тип снега и его температуру. Ведь во многом именно от качества подготовки лыж зависит итоговое место спортсмена.

И не стоит забывать о стрельбе. Подзорные трубы – не для того, чтобы смотреть на звезды. Представители команд отслеживают разброс пуль и передают эту информацию спортсменам, находящимся на дистанции. Чтобы они могли в случае необходимости внести коррективы при следующем посещении стрельбища.

И, конечно, небольшие, но очень полезные красные флаги. Они показывают силу и направление ветра. Ведь, как это не покажется странным, пулю элементарно может сдуть.

Как вы поняли, итоговый результат формируют детали. В большом спорте мелочей не бывает. И за спиной каждого из спортсменов стоит не только его собственный труд, но и всей команды. А замечать его или нет, решает каждый для себя сам.