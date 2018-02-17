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Фёдор Свобода: Могло быть ещё лучше, но в целом мы довольны

17 февраля 2018 18:11
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Новости Беларуси. Уже после стартов в тренерском штабе скажут: делать прогнозы на эту гонку опасались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ОИ-2018. Бьорндален прокомментировал «серебро» Дарьи Домрачевой  

Фёдор Свобода: Могло быть ещё лучше, но в целом мы довольны-1

  

Но победа была нужна белорусской олимпийской команде, как воздух. Прервать череду неудачных стартов и доказать – можем больше, резервы есть. Впереди эстафеты, а значит, и шансы пополнить медальную копилку страны.  

Федор Свобода, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:  
Могло бы быть еще лучше, потому что есть резервы. Но в целом мы довольны, естественно.  

Больше о серебре Домрачевой здесь.  

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Федор Свобода

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