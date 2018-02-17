Фёдор Свобода: Могло быть ещё лучше, но в целом мы довольны

Новости Беларуси. Уже после стартов в тренерском штабе скажут: делать прогнозы на эту гонку опасались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но победа была нужна белорусской олимпийской команде, как воздух. Прервать череду неудачных стартов и доказать – можем больше, резервы есть. Впереди эстафеты, а значит, и шансы пополнить медальную копилку страны.

Федор Свобода, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Могло бы быть еще лучше, потому что есть резервы. Но в целом мы довольны, естественно.

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