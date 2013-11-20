Футбольный матч между сотрудниками милиции, врачами-наркологами и их бывшими подопечными прошел в Минске

Новости Беларуси. Здоровая альтернатива нездоровой зависимости. На футбольном поле встретились сотрудники милиции, врачи-наркологи и их подопечные - бывшие алкоголики и наркоманы. За первое место в серии «Беларусь против спайса» и памятный кубок боролись восемь команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Дорогайкин, директор местного фонда «Центр здоровой молодежи»:

Мы уже серию таких акций проводим совместно с МВД по противодействию наркомании, распространению. Но это идея была креативная, чтобы объединить усилия многих реабилитационных центров, многих организаций, которые занимаются профилактикой непосредственно, и показать, что здоровый образ жизни – все-таки альтернатива.

Семь лет назад они были по разные стороны совсем другого поля. Зависимость у Максима началась с «безобидной» травки, затем переросла в героиновую. На долгих двенадцать лет. В 2007 он поставил точку там, где уже могла быть точка невозврата. Сегодня помогает и другим.

Максим Дорогайкин, директор местного фонда «Центр здоровой молодежи»:

Все думают, что зависимость не победить, особенно героиновую или опиумную какую-то. Но мне кажется, что на наших примерах, тех ребят, у кого получилось, можно смотреть и бороться за себя, за свою жизнь.

Сергей Сидорович капитан команды управления наркоконтроля. В составе других сборных — врачи-наркологи, представители реабилитационных центров, а также обществ анонимных алкоголиков и наркоманов. Серия матчей еще одна мера борьбы с общим врагом —зависимостью.

Сергей Сидорович, начальник отдела легального оборота управления наркоконтроля министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Участвуем в этом все - и врачи, и милиционеры, и наркозависимые. Никогда не поздно наркозависимому стать на путь исправления и начать здоровый образ жизни.

Акцию недаром назвали «Беларусь против спайса». Курительные смеси, столь популярные в молодежной среде, врачи считают самыми опасными.

Андрей Копытов, заведующий отделом наркологии РНПЦ психического здоровья:

Курительные смеси по своим последствиям на головной мозг, на когнитивные функции хуже любых других наркотиков. Несмотря на, казалось бы то, что их считают легкими.

Вот за этот кубок сражаются сразу восемь команд. Достанется он конечно же победителю. Впрочем, главная победа — вовсе не он.

На трибунах горячо болеют зрители. Те, кто на реабилитации держаться вместе. Среди них — Андрей. Пять месяцев назад время для него повернулось вспять. После 16 лет наркозависимости он чист. И по крови и перед собой.

Андрей:

По-другому начал жить, чувствовать начал, что живу...

Василий Лосич, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Данная акция сыграет свою профилактическую роль, покажет, что есть такая проблема, как мы взаимодействуем, поможет отладить какие-то отношения между работниками медицины, правоохранительных органов, нынешних наркоманов, бывших наркоманов. Я думаю, что это все сплотит и даст повод выработать какие-то определенные действия, которые послужат и на благо профилактики.