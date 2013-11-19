Чемпионат мира по хоккею-2014: Краб-гигант предскажет результаты

Новости Беларуси. Результаты будущего чемпионата мира по хоккею предскажет гигантский краб по имени Петрович. Сейчас он живёт в минском океанариуме. Краба привезли в Минск из акватории Баренцева моря.

Ближе к началу соревнований аквариум с предсказателем поместят в Снежном зале, который создается специально к чемпионату.

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси (корреспонденту БЕЛТА):

Такой оригинальный ход будет способствовать привлечению к чемпионату мира по хоккею-2014 общественного интереса, в том числе со стороны иностранных гостей.

Каким образом краб Петрович будет предсказывать результаты, пока не уточняется. Известно только, что для болельщиков с отчеством, как у краба, вход будет бесплатным.

Напомним, несколько лет назад на весь мир прославился осьминог Пауль из Германии. Он угадал 80% всех исходов матчей сборной Германии на чемпионате Европы по футболу. Про чудесного моллюска слагали песни, посвящали ему стихи, даже предлагали гигантские суммы, лишь бы завладеть предсказателем (смотрите видео).