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Михаил Мясникович недоволен, как распределяются средства при модернизации «Раубичей»

19 ноября 2013 12:03
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Новости Беларуси. «Раубичи» готовятся к  чемпионату мира по биатлону-2015. Сейчас активными темпами идет реконструкция лыжероллерной трассы, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2014 году.

Вопросу обновления комплекса сегодня было посвящено заседание Президиума Совета Министров. Премьер-министр Михаил Мясникович отметил, что распределение средств там ведется неэффективно. В свою очередь, министр спорта и туризма Александр Шамко отчитался о проделанной работе: выполнена реконструкция акробатического склона для фристайла, медико-восстановительного центра, а также введена в эксплуатацию водозаборная артезианская скважина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шамко, Министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Для расчета за выполненные работы и в завершении сезонных работ на строительство центра необходимо дополнительное финансирование. В текущем году - в размере шестидесяти пяти миллиардов рублей.  Выделение этих средств в этом году, а также необходимое ритмичное финансирование в 2014 году, позволит завершить реконструкцию объектов центра в установленные сроки по проекту и провести чемпионат мира по биатлону среди юниоров в 2015 году на высоком уровне.

 

# Чемпионат мира по биатлону

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