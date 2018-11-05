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Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»

05 ноября 2018 12:00
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Новости Беларуси. Третья звезда над эмблемой. Футбольный клуб БАТЭ в 15-й раз стал чемпионом Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»-1

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»-3

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»-5

В матче 27-го тура борисовчане дома минимально обыграли «Неман» и стали недосягаемыми для соперников. На 88-й минуте автором гола стал вышедший на замену Евгений Березкин. Этот мяч – второй за сезон у полузащитника. Победа со скромным счетом – 1:0 – позволила команде Алексея Баги досрочно оформить титул.

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»-8

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):
Скажем так, не буду оригинальным, радость победы есть, радость от хорошо проделанной работы. В то же время прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость.

Также 4 ноября были сыграны еще три поединка.

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»-11

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»-13

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»-15

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»-17

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»-19

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Фотофакт

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