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«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака

26 января 2019 16:14
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Новости мира. Наоми Осака – победительница Australian Open – 2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале женского одиночного разряда японская теннисистка в драматичном матче переиграла чешку Петру Квитову.

«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака-1

Обе спортсменки были настроены на победу в этом финале. И как итог судьбу первого сета решал тай-брэйк, где удачливее была Осака – 7:6. Во второй партии, Наоми вела – 5:3, но упустила шанс закрыть встречу.

«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака-4

Квитова выигрывает четыре гейма подряд и переводит матч в решающий сет – 7:5. Третья партия также была боевой, но в решающий момент удачливее была Осака – 6:4.

«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака-7

Наоми Осака, победительница Australian Open:
Извините, публичная речь – это не моя сильная сторона. Я надеялась, что обойдется без этого. Я поздравляю Петру, ты действительно очень классная, и я горжусь, что сыграла с тобой.

«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака-10

Хочу сказать большое спасибо зрителям. Ваша поддержка была действительно теплой. Также спасибо всем, кто был причастен к этому турниру. Я горжусь, что сыграла в этом финале.

«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака-13

Таким образом, в 21 год японская теннисистка выигрывает свой второй грэнд слэм. С 28 января она станет первой ракеткой мира.

# Теннис # Наоми Осака # Фотофакт

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