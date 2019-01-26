«Я горжусь, что сыграла в финале». Победительница Australian Open Наоми Осака

Новости мира. Наоми Осака – победительница Australian Open – 2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале женского одиночного разряда японская теннисистка в драматичном матче переиграла чешку Петру Квитову.

Обе спортсменки были настроены на победу в этом финале. И как итог судьбу первого сета решал тай-брэйк, где удачливее была Осака – 7:6. Во второй партии, Наоми вела – 5:3, но упустила шанс закрыть встречу.

Квитова выигрывает четыре гейма подряд и переводит матч в решающий сет – 7:5. Третья партия также была боевой, но в решающий момент удачливее была Осака – 6:4.

Наоми Осака, победительница Australian Open:

Извините, публичная речь – это не моя сильная сторона. Я надеялась, что обойдется без этого. Я поздравляю Петру, ты действительно очень классная, и я горжусь, что сыграла с тобой.

Хочу сказать большое спасибо зрителям. Ваша поддержка была действительно теплой. Также спасибо всем, кто был причастен к этому турниру. Я горжусь, что сыграла в этом финале.