Александра Саснович покидает «Уимблдон». Как белоруска боролась на британских кортах – 5 фото

Новости Беларуси. Александра Саснович была последней белорусской в одиночном разряде Уимблдона, но после встречи с Еленой Остапенко попрощаться с лондонскими кортами пришлось и ей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».



Источник фото: instagram.com/belarustennis/

Начало матча 1/8 финала против латвийской теннисистки вышло для Александры очень удачным – 5:2. Но затем соперница вернулась в дело, взяла первый сет на тайбрейке, а во втором не отдала белоруске ни одного гейма – 7:6, 6:0.



Источник фото: instagram.com/belarustennis/