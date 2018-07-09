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Александра Саснович покидает «Уимблдон». Как белоруска боролась на британских кортах – 5 фото

09 июля 2018 20:29
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Новости Беларуси. Александра Саснович была последней белорусской в одиночном разряде Уимблдона, но после встречи с Еленой Остапенко попрощаться с лондонскими кортами пришлось и ей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович покидает «Уимблдон». Как белоруска боролась на британских кортах – 5 фото-1


Источник фото: instagram.com/belarustennis/

Начало матча 1/8 финала против латвийской теннисистки вышло для Александры очень удачным – 5:2. Но затем соперница вернулась в дело, взяла первый сет на тайбрейке, а во втором не отдала белоруске ни одного гейма – 7:6, 6:0.

Александра Саснович покидает «Уимблдон». Как белоруска боролась на британских кортах – 5 фото-4


Источник фото: instagram.com/belarustennis/

Остапенко продолжает борьбу. Александра Саснович, тем не менее, устанавливает личный рекорд: она впервые добралась на турнирах Большого шлема до 4-го раунда.

# Теннис # Александра Саснович # Фотофакт

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