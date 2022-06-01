Пять медалей завоевали белорусские паралимпийцы в соревнованиях по фехтованию в Уфе

Новости Беларуси. В Уфе завершился первый международный турнир по фехтованию среди паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В заключительный день соревнований, участники определяли сильнейших в четырех финалах на сабле, об этом сообщили в программе «СТВ-спорт».

Среди победителей оказались и представители нашей страны. Главный женский старт в категории Б стал исключительно белорусским. Пальму первенства оспаривали Анастасия Костюкова и Кристина Феклистова. С явным преимуществом победила Костюкова. Всего наша команда положила в свою медальную копилку пять наград, три из них высшей пробы.

Сергей Красневский, старший тренер национальной команды по инваспорту:

До этого команда нигде не выступала по известным нам причинам. Выступления команды считаю хорошими. У нас есть огромные перспективы и желание. У нас сейчас будет сбор с российской сборной здесь, поэтому я думаю, что мы еще поднаберемся опыта и будем готовиться к следующим соревнованиям, которые будут проходить в октябре – это летние Игры паралимпийцев в Сочи.