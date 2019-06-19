В МИД Беларуси рассказали, какие VIP-гости посетят церемонию открытия II Европейских игр

Новости Беларуси. Со дня на день в Беларуси будут встречать VIP-гостей. 19 июня в Министерстве иностранных дел рассказали о том, кто прибудет в Минск на церемонию открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это многочисленные делегации, представители международных организаций, министры и главы государств.

Церемония открытия II Европейских игр уже скоро: какие сюрпризы подготовили организаторы для зрителей