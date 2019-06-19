В МИД Беларуси рассказали, какие VIP-гости посетят церемонию открытия II Европейских игр

Новости Беларуси. Со дня на день в Беларуси будут встречать VIP-гостей. 19 июня в Министерстве иностранных дел рассказали о том, кто прибудет в Минск на церемонию открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это многочисленные делегации, представители международных организаций, министры и главы государств.
Церемония открытия II Европейских игр уже скоро: какие сюрпризы подготовили организаторы для зрителей
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:
Это президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Мы также ожидаем главу Чеченской Республики Российской Федерации Рамзана Кадырова.
Многочисленные гости продолжают прибывать в Минск. Почти 2,5 тысячи болельщиков уже приехали в Беларусь. Больше всего – из Латвии, Польши и Литвы.