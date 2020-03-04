Прямой эфир

Финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах». Кто занял призовые места в женском спринте

04 марта 2020 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Большой биатлон снова в «Раубичах». 4 марта здесь стартовал Кубок международного союза биатлонистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в программе две спринтерские гонки.

За соревнованиями следит наш корреспондент Ирина Петыш.

Финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах». Кто занял призовые места в женском спринте-1

Ирина Петыш, корреспондент:
Что приятно и почетно, нам доверили финальный этап Кубка IBU. А это значит, что многие биатлонисты именно здесь завершат свой соревновательный сезон 2019-2020, а лучшие из них получат свои «Хрустальные глобусы».

В «Раубичах» уже завершился женский спринт. Здесь победу отпраздновала шведка Элизабет Хегберг. На втором месте представительница Германии Стефани Шерер. Третьей стала норвежка Аасне Скреде.

Беларусь представила одна Аделина Сабитова, она по итогу на 27-й строке итогового протокола, допустив в этой гонке два промаха.

Скандалы, интриги и сенсации домашнего ЧЕ. Биатлон при плюсовых температурах: как это было

Финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах». Кто занял призовые места в женском спринте-4

Подробности – в видеоматериале.

# Биатлон # Ирина Петыш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Желание самих ребят и специалист должен их мотивировать». Участники из Минской области о подготовке к соревнованиям «Снежный снайпер»
04 марта 2020 09:59

«Желание самих ребят и специалист должен их мотивировать». Участники из Минской области о подготовке к соревнованиям «Снежный снайпер»

Кто представит Беларусь на финальном этапе Кубка IBU в «Раубичах»
04 марта 2020 06:48

Кто представит Беларусь на финальном этапе Кубка IBU в «Раубичах»

БГК им. Мешкова в четвертьфинале СЕХА-лиги встретится с украинским «Мотором»
03 марта 2020 19:18

БГК им. Мешкова в четвертьфинале СЕХА-лиги встретится с украинским «Мотором»