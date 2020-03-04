Финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах». Кто занял призовые места в женском спринте

Новости Беларуси. Большой биатлон снова в «Раубичах». 4 марта здесь стартовал Кубок международного союза биатлонистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в программе две спринтерские гонки.

Ирина Петыш, корреспондент:

Что приятно и почетно, нам доверили финальный этап Кубка IBU. А это значит, что многие биатлонисты именно здесь завершат свой соревновательный сезон 2019-2020, а лучшие из них получат свои «Хрустальные глобусы».

В «Раубичах» уже завершился женский спринт. Здесь победу отпраздновала шведка Элизабет Хегберг. На втором месте представительница Германии Стефани Шерер. Третьей стала норвежка Аасне Скреде.

Беларусь представила одна Аделина Сабитова, она по итогу на 27-й строке итогового протокола, допустив в этой гонке два промаха.

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