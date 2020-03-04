«Желание самих ребят и специалист должен их мотивировать». Участники из Минской области о подготовке к соревнованиям «Снежный снайпер»
В Раубичах 9 марта пройдут финальные гонки республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. И хотя позиционируются эти соревнования как любительские, участникам в полной мере удается почувствовать себя настоящими спортсменами.
В этом году им придется бороться не только с соперниками, но и с погодой. Например, областной этап в Гомеле прошел в летнем формате. Из-за отсутствия снега, лыжную гонку заменили кроссом и тестовыми забегами.
И все же для ребят все по-взрослому: олимпийская экипировка, огневые рубежи и десятки виражей, ради того самого момента, когда пересекаешь финишную черту, ведь для многих этот момент становится судьбоносным. Именно здесь загораются настоящие звезды биатлона.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – учитель физкультуры – Георгий Пученя, участник соревнований «Снежный снайпер» – Кирилл Амельченя и участница соревнований «Снежный снайпер» – Карина Сергеева.
Сложно найти желающих в настоящее время заниматься таким видом спорта?
Георгий Пученя, учитель физкультуры:
Детям всегда, особенно в нашей школе ,интересный этот вид спорта. Мы, кстати, последние годы уже не новички, на постоянной основе на протяжении трех лет мы с нашей школой выступаем. Три года назад наших представителей было 10 человек в сборной Минской области.
Давайте передадим привет вашей школе. Откуда вы приехали?
Георгий Пученя:
Мы со Стародорожского района, из агрогородка Языль, из Языльской средней школы имени Героя Советского Союза Половчени Гавриила Антоновича.
Что на сегодняшний день нужно ребятам для того, чтобы как-то проявлять себя в этом виде спорта?
Георгий Пученя:
Во-первых, желание самих ребят, они должны быть замотивированы. Естественно специалист должен их мотивировать и готовить.