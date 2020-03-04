«Желание самих ребят и специалист должен их мотивировать». Участники из Минской области о подготовке к соревнованиям «Снежный снайпер»

В Раубичах 9 марта пройдут финальные гонки республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. И хотя позиционируются эти соревнования как любительские, участникам в полной мере удается почувствовать себя настоящими спортсменами.

В этом году им придется бороться не только с соперниками, но и с погодой. Например, областной этап в Гомеле прошел в летнем формате. Из-за отсутствия снега, лыжную гонку заменили кроссом и тестовыми забегами.

И все же для ребят все по-взрослому: олимпийская экипировка, огневые рубежи и десятки виражей, ради того самого момента, когда пересекаешь финишную черту, ведь для многих этот момент становится судьбоносным. Именно здесь загораются настоящие звезды биатлона.