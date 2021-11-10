Финал «Золотой ракетки» стартует 11 ноября в Минске. Какие будут призы, рассказал директор турнира

Новости Беларуси. В финал детского теннисного турнира «Золотая ракетка», который стартует в четверг, 11 ноября, вышли четыре сильнейшие команды из 14. Возраст ребят не превышает 12 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В списке лучших – две дружины из Минска и по одной из Гродно и Могилева. Турнир – один из многих республиканских проектов Президентского спортивного клуба, который успешно воплощается в жизнь, и с каждым годом участников становится все больше. Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Четыре команды, в числе которых и прошлогодний обладатель главного трофея, Гродненская ДЮСШ, вышли в финал, пройдя длинный квалификационный путь с марта по октябрь. В субботу, 13 ноября, станет известен победитель. Переходящий кубок бесспорно найдет своих героев, однако каждый участник «Золотой ракетки» будет отмечен памятным подарком от Президентского спортивного клуба. Ведь великий теннисист может пока и не победить. Приятные бонусы начались уже 10 ноября. В то время, как корты преображались, участники главного старта отправились в музей Великой Отечественной войны. Патриотическое воспитание спортсменов всегда позитивно влияет на результат. Впереди ребят ждет трехдневный теннисный марафон.

Андрей Яковлев, директор турнира «Золотая ракетка»:

Две команды, занявшие первые места в подгруппах, и две команды, занявшие вторые места в подгруппах. По сумме мы будем смотреть, кто в итоге займет первое, второе и третье места, распределим по местам. Сладкие призы будут для всех участников от всех команд. И тренеры, которые приедут представлять свои учреждения, с собой повезут от нас большой теплый привет и большой сладкий подарок детям. И каждая школа получит денежный сертификат на сумму от 1 000 рублей до 2 500 на покупку спортивного инвентаря и развитие тенниса у себя в школе.