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«Хотим поехать на турнир, показать себя с лучшей стороны». Молодёжная сборная Беларуси по хоккею отправилась в Латвию

10 ноября 2021 13:55
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею из игроков до 20 лет завершила учебно-тренировочный сбор и отправилась в Латвию. Здесь она примет участие в международном товарищеском турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хотим поехать на турнир, показать себя с лучшей стороны». Молодёжная сборная Беларуси по хоккею отправилась в Латвию-1

Оппонентами будут хозяева, а также датчане и австрийцы. В окончательный ростер попали 25 исполнителей. Первый матч наши парни проведут уже 11 ноября.

«Хотим поехать на турнир, показать себя с лучшей стороны». Молодёжная сборная Беларуси по хоккею отправилась в Латвию-4

Виталий Антонович, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Хотим поехать на турнир, показать себя с лучшей стороны. Доказать, что все ребята достойны места в составе сборной, чтобы в будущем поехать на чемпионат мира U-20. Хорошее настроение, все ребята знают друг друга, давно работали.

# Хоккей # Виталий Антонович # Фотофакт

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