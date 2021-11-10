«Хотим поехать на турнир, показать себя с лучшей стороны». Молодёжная сборная Беларуси по хоккею отправилась в Латвию

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею из игроков до 20 лет завершила учебно-тренировочный сбор и отправилась в Латвию. Здесь она примет участие в международном товарищеском турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею из игроков до 20 лет завершила учебно-тренировочный сбор и отправилась в Латвию. Здесь она примет участие в международном товарищеском турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Оппонентами будут хозяева, а также датчане и австрийцы. В окончательный ростер попали 25 исполнителей. Первый матч наши парни проведут уже 11 ноября.
Виталий Антонович, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Хотим поехать на турнир, показать себя с лучшей стороны. Доказать, что все ребята достойны места в составе сборной, чтобы в будущем поехать на чемпионат мира U-20. Хорошее настроение, все ребята знают друг друга, давно работали.