«Хотим поехать на турнир, показать себя с лучшей стороны». Молодёжная сборная Беларуси по хоккею отправилась в Латвию

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею из игроков до 20 лет завершила учебно-тренировочный сбор и отправилась в Латвию. Здесь она примет участие в международном товарищеском турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оппонентами будут хозяева, а также датчане и австрийцы. В окончательный ростер попали 25 исполнителей. Первый матч наши парни проведут уже 11 ноября.