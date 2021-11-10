Волейбол. «Шахтёр» попробует взять реванш у немецкого «Дюрена»

Следует отметить, что «горняки» выступали без нескольких человек основного состава. И нельзя сказать, что наш полпред смотрелся беззубо. В каждой из партий дружина Виктора Бекши оказывала серьезное сопротивление, однако взять хотя бы сет все равно не получилось. Хозяева были сильнее – 3:0. Ответный матч состоится 10 ноября в 21 час по белорусскому времени.