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Волейбол. «Шахтёр» попробует взять реванш у немецкого «Дюрена»

10 ноября 2021 10:29
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Новости Беларуси. Мужской волейбольный «Шахтер» проиграл первый матч 1/32 финала Кубка ЕКВ. Сильнее нашего чемпиона был немецкий «Дюрен», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Шахтёр» попробует взять реванш у немецкого «Дюрена»-1

Следует отметить, что «горняки» выступали без нескольких человек основного состава. И нельзя сказать, что наш полпред смотрелся беззубо. В каждой из партий дружина Виктора Бекши оказывала серьезное сопротивление, однако взять хотя бы сет все равно не получилось. Хозяева были сильнее – 3:0. Ответный матч состоится 10 ноября в 21 час по белорусскому времени.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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