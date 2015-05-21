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Дэйв Льюис продолжит работать главным тренером сборной Беларуси по хоккею

21 мая 2015 13:37
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Новости Беларуси. Хоккейный сезон официально закрыт. 21 мая состоялась пресс-конференция, посвященная его окончанию. На встрече, где присутствовали председатель Федерации хоккея Игорь Рачковский, представитель тренерского штаба и игроки национальной сборной, главной темой был прошедший в Чехии чемпионат мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Федерации дал свою оценку 79-у мировому форуму, а также сообщил, что главный тренер белорусов Дэйв Льюис продолжит свою работу с нашей национальной дружиной.

Новый контракт с канадским специалистом планируется заключить на три года.

Игорь Рачковский, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Дэйв согласился, мы нашли договоренности, что будет работать дальше. Сейчас мы условия контракта отрабатываем чисто юридически. Мы считаем, что выступление было очень удачным. Вчера мне вечером звонил Любомир Покович, с ним общались. Он сказал, что сейчас в Словакии и Чехии все статьи каждый день вспоминают белорусскую команду. И смысл сводится к тому, что белорусская команда показала, в какой хоккей надо играть.

# Хоккей Беларуси # Игорь Рачковский

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