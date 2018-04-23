Fed Cup. Беларусь – Словакия. Подводим итоги матча

Новости Беларуси. В Минске на «Чижовка-Арене» прошли матчи плей-офф мировой группы Кубка Федерации Беларусь – Словакия, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. После первого дня соревнований счет был равный – 1:1.

Плей-офф мировой группы Кубка Федерации для нашей команды окружен красивыми числами: 5-я подряд домашняя игра, 20-я победа Александры Саснович и 100-й матч белорусской команды на этом турнире. Неокругленной осталась лишь одна цифра: количество побед нашей команды в Кубке составляет 69. Первый соревновательный день плей-офф в разрешении интриги никак не помог: и Беларусь, и Словакия выиграли по одному матчу. Счет турнира открыла Александра Саснович. За час до старта первой игры стало известно о замене в сборной Словакии. Вместо первого номера команды Анны Каролины Шмидловой на корт вышла Яна Чепелова. Уступая белоруске в рейтинге, Чепелова не сдавалась на площадке. Первый сет закончился тай-брейком, который Саснович выиграла – 8:6. Во втором сете до крайних мер не доходили: со счета 1:5 белоруска выиграла шесть геймов подряд и принесла своей команде первый балл.

Александра Саснович, игрок команды Беларуси по теннису:

Во втором сете немножко подсела. При счете 1:5 я подумала: «Что же делать?». Посмотрела на свою соперницу и поняла, что она устала еще намного больше, чем я. И я просто вцепилась и старалась играть просто внимательней и агрессивнее. Она очень цепкий игрок, она заставила меня поработать. Многие тоже подсели. Покрытие здесь очень сцепкое, многие очень грузятся. Поэтому и я так подсела во втором сете. «Физуха» у меня, как оказалось, лучше.

Повторить результат коллеги попыталась Арина Соболенко в матче против Виктории Кузьмовой. И в какой-то мере ей это удалось: была и напряженная игра, и даже тай-брейк в третьем, решающем сете. Но на этот раз сильнее оказалась словачка. Счет на турнире становится 1:1. А вот во второй соревновательный день, как и ожидалось, на корт против Соболенко Шмидлова все-таки вышла. Первый сет белоруска начала с четырех выигранных геймов и после небольшого спада оставила последнее слово в партии за собой – 6:3. Во втором сете Шмидлова включилась в игру, но Соболенко была сильнее – 6:4.