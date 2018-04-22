Fed Cup – 2:2. Соболенко победила Шмидлову, Саснович проиграла Кужмовой

В первом матче 22 апреля сошлись первые номера Беларуси и Словакии: Арина Соболенко (47 WTA) и Анна Каролина Шмидлова (84 WTA). В этой встрече верх одержала белорусская спортсменка, одолев противницу в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Первый сет практически сразу остался за Соболенко, которая вела 4:0. Позже Шмидлова сократила разрыв до 6:3. Второй сет выдался более напряжённым, но итогом стала победа белоруски 6:4.

Во втором матче воскресенья сразились Александра Саснович (56 WTA) и Виктория Кужмова (106 WTA). Игра завершилась победой Кужмовой со счётом 6:1, 7:6 (7:3).