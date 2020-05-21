Тренер МФК ВРЗ о поединке с «Дорожником»: два равноценных соперника, игра могла повернуться как в одну, так в другую сторону

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу наступила стадия четвертьфиналов. Первые поединки этого раунда прошли 21 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу наступила стадия четвертьфиналов. Первые поединки этого раунда прошли 21 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске отношения выясняли столичный «Дорожник» и гомельский ВРЗ. «Железнодорожники» – явные фавориты этого противостояния – начали игру в бодром темпе и уже на 10-й минуте повели в счете. Правда, до перерыва хозяева площадки отыгрались. Зато во втором тайме гомельчане конвертировали свой перевес в еще два забитых мяча и добились закономерной победы – 3:1.
Анатолий Яновский, главный тренер МФК ВРЗ:
Хотелось бы больше забить, моменты были, особенно в начале первого тайма. Но победили в этом первом матче. Спасибо ребятам за это. Игры плей-офф – это совсем другая история, уже тем более что игры по кубковой системе – это немножко для нас неудобно. Два равноценных соперника – игра могла повернуться как в одну, так в другую сторону. Поэтому нас еще ждет тяжелый поединок впереди.
Три из четырех поединков 21 мая уже завершились. Выездных побед добились «Витэн» и «Столица». Ответные четвертьфинальные игры запланированы на 24 мая.