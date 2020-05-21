БАТЭ победил брестское «Динамо» в 10-м туре ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Первый матч 10-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» был сыгран вечером 20 мая в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действующий чемпион страны «Динамо» встречался с БАТЭ – самым титулованным клубом Беларуси.

К огорчению брестской публики, их команда потерпела поражение. В первом тайме соперники обменялись голами – счет открыл Драгун, а после Милевский восстановил паритет. Но во второй половине игры гости склонили чашу весов в свою сторону. Нехайчик вывел БАТЭ вперед, а Милич подвел итог. 3:1 – победа борисовского клуба, который занимает первое место в турнирной таблице.

Поединок был интересен еще и тем, что всего через несколько дней соперникам предстоит новая игра. В воскресенье, 24 мая, они сойдутся в финальном поединке за кубок страны.