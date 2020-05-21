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БАТЭ победил брестское «Динамо» в 10-м туре ЧБ по футболу

21 мая 2020 11:27
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Новости Беларуси. Первый матч 10-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» был сыгран вечером 20 мая в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действующий чемпион страны «Динамо» встречался с БАТЭ – самым титулованным клубом Беларуси.

БАТЭ победил брестское «Динамо» в 10-м туре ЧБ по футболу-1

К огорчению брестской публики, их команда потерпела поражение. В первом тайме соперники обменялись голами – счет открыл Драгун, а после Милевский восстановил паритет.

Но во второй половине игры гости склонили чашу весов в свою сторону. Нехайчик вывел БАТЭ вперед, а Милич подвел итог. 3:1 – победа борисовского клуба, который занимает первое место в турнирной таблице.

БАТЭ победил брестское «Динамо» в 10-м туре ЧБ по футболу-4

Поединок был интересен еще и тем, что всего через несколько дней соперникам предстоит новая игра. В воскресенье, 24 мая, они сойдутся в финальном поединке за кубок страны.

БАТЭ победил брестское «Динамо» в 10-м туре ЧБ по футболу-7

Еще один матч 10-го тура будет сыгран 21 мая. В Гродно «Неман» встретится с «Торпедо-БелАЗ». Две игры запланированы на 23 мая и три – на 24 мая. А вот поединок между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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