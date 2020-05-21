Прямой эфир

Чемпионат Беларуси по футболу. «Неман» принимает жодинское «Торпедо-БелАЗ»

21 мая 2020 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродно проходит второй матч 10-го тура «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Неман» принимает жодинское «Торпедо-БелАЗ». Позади первый тайм встречи, счет – 1:1.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Неман» принимает жодинское «Торпедо-БелАЗ» -1

А накануне действующий чемпион страны («Динамо») в Бресте встречался с самым титулованным клубом Беларуси (БАТЭ). К огорчению брестской публики их команда потерпела поражение.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Неман» принимает жодинское «Торпедо-БелАЗ» -4

В первом тайме соперники обменялись голами – счет открыл Драгун, а после Милевский восстановил паритет. Но во второй половине игры гости склонили чашу весов в свою сторону. Нехайчик вывел БАТЭ вперед, а Милич подвел итог. 3:1 – победа борисовского клуба, который занимает первое место в турнирной таблице.

Поединок был интересен еще и тем, что всего через несколько дней соперникам предстоит новая игра. В воскресенье, 24 мая, они сойдутся в финальном поединке за кубок страны. 

Чемпионат Беларуси по футболу. «Неман» принимает жодинское «Торпедо-БелАЗ» -7

Оставшиеся матчи тура пройдут 22 и 23 мая. Выделим поединок в Минске, в котором сойдутся «Ислочь» и команда-сюрприз чемпионата РЦОР-БГУ.

# Футбол Беларуси # Павел Нехайчик # Станислав Драгун # Артём Милевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тренер МФК ВРЗ о поединке с «Дорожником»: два равноценных соперника, игра могла повернуться как в одну, так в другую сторону
21 мая 2020 18:01

Тренер МФК ВРЗ о поединке с «Дорожником»: два равноценных соперника, игра могла повернуться как в одну, так в другую сторону

БАТЭ победил брестское «Динамо» в 10-м туре ЧБ по футболу
21 мая 2020 11:27

БАТЭ победил брестское «Динамо» в 10-м туре ЧБ по футболу

Легкоатлет об онлайн-соревнованиях: сейчас такое время, что вообще любой старт благоприятно скажется на всех спортсменах
20 мая 2020 12:29

Легкоатлет об онлайн-соревнованиях: сейчас такое время, что вообще любой старт благоприятно скажется на всех спортсменах