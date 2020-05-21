Чемпионат Беларуси по футболу. «Неман» принимает жодинское «Торпедо-БелАЗ»

Новости Беларуси. В Гродно проходит второй матч 10-го тура «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Неман» принимает жодинское «Торпедо-БелАЗ». Позади первый тайм встречи, счет – 1:1.

А накануне действующий чемпион страны («Динамо») в Бресте встречался с самым титулованным клубом Беларуси (БАТЭ). К огорчению брестской публики их команда потерпела поражение.

В первом тайме соперники обменялись голами – счет открыл Драгун, а после Милевский восстановил паритет. Но во второй половине игры гости склонили чашу весов в свою сторону. Нехайчик вывел БАТЭ вперед, а Милич подвел итог. 3:1 – победа борисовского клуба, который занимает первое место в турнирной таблице.

Поединок был интересен еще и тем, что всего через несколько дней соперникам предстоит новая игра. В воскресенье, 24 мая, они сойдутся в финальном поединке за кубок страны.