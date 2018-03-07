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«Не выдумывайте того, чего нет». Медведева прокомментировала слухи о выступлении за другую страну

07 марта 2018 14:34
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Новости России. В СМИ появились слухи о том, что российская фигуристка Евгения Медведева хочет выступать за другую страну.

Двукратная серебряная призерка нынешней Олимпиады прокомментировала эту информацию и попросила журналистов не выдумывать того, чего нет.

Евгения Медведева (в комментарии ФФККР):
Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!

«Не выдумывайте того, чего нет». Медведева прокомментировала слухи о выступлении за другую страну-1

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

ФФККР также отметила, что сведения, которые распространяют некоторые издания являются фейковыми и влияют на обстановку в команде накануне чемпионата мира, к которому готовятся спортсменки.

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# Фотофакт # калейдоскоп # Евгения Медведева # Зимняя Олимпиада – 2018

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