«Не выдумывайте того, чего нет». Медведева прокомментировала слухи о выступлении за другую страну

Новости России. В СМИ появились слухи о том, что российская фигуристка Евгения Медведева хочет выступать за другую страну.

Двукратная серебряная призерка нынешней Олимпиады прокомментировала эту информацию и попросила журналистов не выдумывать того, чего нет.

Евгения Медведева (в комментарии ФФККР):

Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!