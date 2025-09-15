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Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Никарагуа в сферах общего интереса

15 сентября 2025 07:27
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Александр Лукашенко поздравил сопрезидентов Никарагуа с Днем Независимости. Глава государства отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Никарагуа, основанных на взаимном уважении и доверии, приверженности общечеловеческим ценностям и социальной справедливости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Никарагуа в сферах общего интереса-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши страны работают над реализацией совместных торгово-экономических проектов, успешно взаимодействуют на международных площадках, вместе проводят масштабные культурные мероприятия. Рассчитываю на дальнейшее укрепление дружественных связей и углубление конструктивного сотрудничества в сферах общего интереса на благо обоих государств.

Александр Лукашенко пожелал сопрезидентам Никарагуа и всему народу этой страны мира, счастья и благополучия. 

# Александр Лукашенко

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