Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Никарагуа в сферах общего интереса

Александр Лукашенко поздравил сопрезидентов Никарагуа с Днем Независимости. Глава государства отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Никарагуа, основанных на взаимном уважении и доверии, приверженности общечеловеческим ценностям и социальной справедливости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши страны работают над реализацией совместных торгово-экономических проектов, успешно взаимодействуют на международных площадках, вместе проводят масштабные культурные мероприятия. Рассчитываю на дальнейшее укрепление дружественных связей и углубление конструктивного сотрудничества в сферах общего интереса на благо обоих государств.

Александр Лукашенко пожелал сопрезидентам Никарагуа и всему народу этой страны мира, счастья и благополучия.