Лукашенко о действиях западных соседей: особых рисков и угроз не видим

О большой политике, реакции Минска на недружественные шаги Европы, белорусско-российском противостоянии санкциям, а также дальнейшим действиям по урегулированию конфликта в Украине. Мнением на эти и другие темы глобальной и региональной повестки в интервью российскому журналу «Разведчик» поделился Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из самых острых вопросов остается ситуация с нашими западными соседями. Главу государства спросили, какой будет реакция Минска в том случае, если Польша и страны Балтии перейдут от слов к делу. Речь идет о постоянных угрозах заминировать границу с Беларусью. Президент дал предельно четкий ответ, подчеркнув, что действия соседей на западных рубежах вряд ли способствуют безопасности и стабильности в регионе, кроме того такое безумство в первую очередь опасно для самих же инициаторов, уверен Александр Лукашенко.

«Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную. Пока особых рисков и прямых военных угроз не видим, поскольку противопехотные мины – оборонительный тип оружия. Тем более что у нас нет планов переходить границы соседей без приглашения», – заявил Александр Лукашенко в интервью.

Наш Президент в очередной раз подтвердил готовность Беларуси дружить и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет. Напомним, полный текст интервью доступен в электронной версии журнала «Разведчик», также материал опубликован на портале «Служба внешней разведки России».