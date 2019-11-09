«В Беларуси любят тайский бокс». 10 ноября состоится финал ЧЕ по муай-тай
Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Европы по муай-тай. Завершен 5-й соревновательный день,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это финальные бои среди юниоров. А также у мужчин и женщин в нескольких весовых категориях. 9 ноября на ринги вышли 23 белорусских спортсмена.
Об успехах и неудачах наших бойцов расскажет Дмитрий Боярович.
За звание чемпионов Европы на минских рингах боролись юниоры. 9 ноября их заключительные бои. С большим преимуществом свои поединки выиграли: Валерия Хватик – у представительницы Польши и Илья Сырыцкий – у спортсмена из России.
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На ринги вышли 23 белорусских спортсмена. За их плечами – предварительные и полуфинальные поединки. Среди представителей Беларуси – уже чемпионов Европы – Ксения Николаева, Никита Гущенко, Даниил Шульгач. Их технику высоко оценили судьи.
Анатолий Кемен, председатель коллегии судей Беларуси по кикбоксингу и таиландскому боксу:
Прежде всего – эффективность, жесткость ударов, дошедших до цели, тактику муай-тай; у кого меньше предупреждений и замечаний (чистоту боя) – из этого складывается результат. И у нас ровно идут бои, судьи определяют победителей.
В Минск на чемпионат Европы приехало больше полутысячи спортсменов. Они представляют 26 стран. В каждой категории — чемпионы мира или континентальных первенств. Многие отмечают хорошую организацию турнира, который проходит в белорусской столице.
Ласло Сабо, тренер сборной команды Венгрии по таиландскому боксу:
Идеальная организация турнира, идеальное место. Я вижу, что в Беларуси любят тайский бокс. А ваша команда – одна из мировых лидеров. Я очень рад быть здесь.
Белорусы ставят задачу занять первое общекомандное место. Для этого у нашей команды есть все шансы. Во взрослой категории борьбу продолжают большинство спортсменов. За исключением Андрей Герасимчука и Виталия Гуркова.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Виталий выступил на пределах своих возможностей. Сказались его предыдущие травмы. Надо отдать должное французскому бойцу – он сегодня сильнейший.
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Сегодня трибуны Дворца спорта были практически заполнены. Кто-то пришел, чтобы поболеть за знакомых, кто-то – за красивые поединки. Кстати, наш телеканал транслирует бои. Запись можно будет увидеть в эфире СТВ в следующие выходные.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
10 ноября зрителей ожидают финальные бои среди взрослых. На ринги выйдут фавориты нашей сборной. Я напомню, что вход во Дворец спорта на чемпионат Европы свободный.