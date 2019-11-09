«В Беларуси любят тайский бокс». 10 ноября состоится финал ЧЕ по муай-тай

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Европы по муай-тай. Завершен 5-й соревновательный день,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это финальные бои среди юниоров. А также у мужчин и женщин в нескольких весовых категориях. 9 ноября на ринги вышли 23 белорусских спортсмена.

Об успехах и неудачах наших бойцов расскажет Дмитрий Боярович.

За звание чемпионов Европы на минских рингах боролись юниоры. 9 ноября их заключительные бои. С большим преимуществом свои поединки выиграли: Валерия Хватик – у представительницы Польши и Илья Сырыцкий – у спортсмена из России.

«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу