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«Это правильное решение для меня и моей команды». Виктория Азаренко пропустит Игры в Токио

15 июля 2021 18:36
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко не выступит на Играх в Токио. Спортсменка рассказала об этом на личной странице в социальной сети, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Это правильное решение для меня и моей команды». Виктория Азаренко пропустит Игры в Токио-1

«Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды»,  – так объяснила свое решение спортсменка. Кроме того, Азаренко отметила, что не исключает возможности выступить на следующей Олимпиаде в Париже.

Белоруска в паре с Максимом Мирным на Играх в 2012 году в Лондоне стала олимпийской чемпионкой в миксте. Также у Виктории бронза в одиночном разряде.

Таким образом, Беларусь на Играх в Токио представят трое теннисистов. Для Арины Соболенко, Егора Герасимова и Ильи Ивашко предстоящая Олимпиада станет первой в карьере.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Егор Герасимов # Илья Ивашко # Максим Мирный # Фотофакт

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