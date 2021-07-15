«Это правильное решение для меня и моей команды». Виктория Азаренко пропустит Игры в Токио

Новости Беларуси. Виктория Азаренко не выступит на Играх в Токио. Спортсменка рассказала об этом на личной странице в социальной сети, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды», – так объяснила свое решение спортсменка. Кроме того, Азаренко отметила, что не исключает возможности выступить на следующей Олимпиаде в Париже.

Белоруска в паре с Максимом Мирным на Играх в 2012 году в Лондоне стала олимпийской чемпионкой в миксте. Также у Виктории бронза в одиночном разряде.

Таким образом, Беларусь на Играх в Токио представят трое теннисистов. Для Арины Соболенко, Егора Герасимова и Ильи Ивашко предстоящая Олимпиада станет первой в карьере.