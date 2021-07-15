Александра Саснович покидает открытый чемпионат Венгрии по теннису

Новости Беларуси. Александра Саснович завершает выступление на открытом чемпионате Венгрии по теннису. 15 июля в 1/8 финала белоруска уступила хозяйке кортов Панне Удварди, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Разница в рейтинге между спортсменками значительная: Александра – 86-я, соперница идет на 204-й строчке. Тем не менее венгерка не стушевалась, и в первом сете девушки выясняли отношения на тай-брейке. Удварди выиграла партию – 7:6. Второй сет Панна взяла намного увереннее (счет 6:2) и выиграла матч.