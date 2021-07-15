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Александра Саснович покидает открытый чемпионат Венгрии по теннису

15 июля 2021 18:35
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Новости Беларуси. Александра Саснович завершает выступление на открытом чемпионате Венгрии по теннису. 15 июля в 1/8 финала белоруска уступила хозяйке кортов Панне Удварди, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович покидает открытый чемпионат Венгрии по теннису-1

Разница в рейтинге между спортсменками значительная: Александра – 86-я, соперница идет на 204-й строчке. Тем не менее венгерка не стушевалась, и в первом сете девушки выясняли отношения на тай-брейке. Удварди выиграла партию – 7:6. Второй сет Панна взяла намного увереннее (счет 6:2) и выиграла матч.

# Теннис # Александра Саснович # Панна Удварди # Фотофакт

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