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Кубок Беларуси по футболу. «Неман» обыграл БАТЭ в полуфинале

06 апреля 2022 19:52
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Новости Беларуси. В первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси гродненский «Неман» на своем поле нанес поражение БАТЭ со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Беларуси по футболу. «Неман» обыграл БАТЭ в полуфинале-1

Вдвойне почетно, что виктория оказалась волевой. БАТЭ довольно быстро отличился – уже на 12-й минуте Милич вывел гостей вперед. Попытки хозяев сравнять счет в первом тайме не увенчались успехом. Зато во второй половине благодаря голам Савицкого и Кадимяна гродненская команда смогла переломить ход встречи и одержать домашнюю победу.

Ответный поединок состоится 27 апреля в Борисове.

# Футбол Беларуси # Неманья Милич # Павел Савицкий # Гегам Кадимян # Фотофакт

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