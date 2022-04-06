Кубок Беларуси по футболу. «Неман» обыграл БАТЭ в полуфинале

Новости Беларуси. В первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси гродненский «Неман» на своем поле нанес поражение БАТЭ со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вдвойне почетно, что виктория оказалась волевой. БАТЭ довольно быстро отличился – уже на 12-й минуте Милич вывел гостей вперед. Попытки хозяев сравнять счет в первом тайме не увенчались успехом. Зато во второй половине благодаря голам Савицкого и Кадимяна гродненская команда смогла переломить ход встречи и одержать домашнюю победу.