Руководство минского ХК «Динамо» рассказало о причинах неудач в сезоне

Новости Беларуси. Хоккейные «зубры» подводят итоги сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минское «Динамо» 3 марта официально закрыло игровой год: на льду «Минск-Арены» прошли конкурсы и мастер-классы для болельщиков, а самое главное – матч между фанатами и игроками команды.

А еще раньше представители клуба отвечали на серьезные вопросы журналистов. В нынешнем розыгрыше КХЛ «Динамо» не попало в плей-офф. Тем не менее, руководство поставило сезону оценку «удовлетворительно». А вот легионеры «Динамо» заслужили оценки «хорошо», равно как и тренерский штаб бело-синих. В адрес Горди Дуайера по ходу пресс-конференции было сказано немало лестных слов. Впрочем, больше всего журналистов все же интересовали причины неудач минчан.

Анатолий Курилец, генеральный директор ХК «Динамо» (Минск):

Конечно, задачу нам ставили выход в плей-офф. Задачу мы не выполнили. Естественно, здесь главный тренер сказал, наигрывали молодых игроков. Но это не оправдание. Немножко надо было, конечно, сосредоточиться и все-таки выйти в плей-офф. Достаточно было четыре игры. Сам же тренер расценил прошедший сезон как вызов для себя, с которым он справился лишь частично. У рулевого есть желание уже в следующем цикле исправить собственные тренерские и общие командные недоработки. Впрочем, останется ли Дуайер в «Динамо», станет понятно позже, сейчас все на стадии переговоров. Минувший сезон вызвал у главкома смешанные чувства.