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Руководство минского ХК «Динамо» рассказало о причинах неудач в сезоне

04 марта 2018 00:38
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Новости Беларуси. Хоккейные «зубры» подводят итоги сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» 3 марта официально закрыло игровой год: на льду «Минск-Арены» прошли конкурсы и мастер-классы для болельщиков, а самое главное – матч между фанатами и игроками команды.

Руководство минского ХК «Динамо» рассказало о причинах неудач в сезоне-1

А еще раньше представители клуба отвечали на серьезные вопросы журналистов. В нынешнем розыгрыше КХЛ «Динамо» не попало в плей-офф. Тем не менее, руководство поставило сезону оценку «удовлетворительно». А вот легионеры «Динамо» заслужили оценки «хорошо», равно как и тренерский штаб бело-синих.

В адрес Горди Дуайера по ходу пресс-конференции было сказано немало лестных слов. Впрочем, больше всего журналистов все же интересовали причины неудач минчан.

Руководство минского ХК «Динамо» рассказало о причинах неудач в сезоне-4

Анатолий Курилец, генеральный директор ХК «Динамо» (Минск):
Конечно, задачу нам ставили выход в плей-офф. Задачу мы не выполнили. Естественно, здесь главный тренер сказал, наигрывали молодых игроков. Но это не оправдание. Немножко надо было, конечно, сосредоточиться и все-таки выйти в плей-офф. Достаточно было четыре игры.

Сам же тренер расценил прошедший сезон как вызов для себя, с которым он справился лишь частично. У рулевого есть желание уже в следующем цикле исправить собственные тренерские и общие командные недоработки. Впрочем, останется ли Дуайер в «Динамо», станет понятно позже, сейчас все на стадии переговоров. Минувший сезон вызвал у главкома смешанные чувства.

Руководство минского ХК «Динамо» рассказало о причинах неудач в сезоне-7

Горди Дуайер, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):
Выступление команды – это в том числе и моя ответственность. И я точно так же, как и болельщики, разочарован, что мы не вышли в плей-офф. Еще летом на тренинг-кэмпе мы с игроками обсуждали, что самой слабой нашей стороной будет атака. И как мы ни старались по ходу сезона исправиться, в этом компоненте все-таки серьезно отставали. Зато мы отлично играли в защите. Насколько я знаю, по этим показателям мы в топе команд КХЛ.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Горди Дуайер # Анатолий Курилец

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