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Цибульский об участниках «Снежного снайпера»: «Стремятся быть похожими на олимпийских чемпионов»

04 марта 2018 12:39
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Новости Беларуси. В Раубичах завершаются соревнования среди юных биатлонистов «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Цибульский об участниках «Снежного снайпера»: «Стремятся быть похожими на олимпийских чемпионов»-1

Цибульский об участниках «Снежного снайпера»: «Стремятся быть похожими на олимпийских чемпионов»-3

Цибульский об участниках «Снежного снайпера»: «Стремятся быть похожими на олимпийских чемпионов»-5

Накануне определились лидеры в спринте. Прошли смешанные эстафеты. В каждой из трех возрастных групп – по 8 команд. За сборную Минской области среди сверстников выступал младший сын Президента Беларуси – Николай Лукашенко. И уже известно, что команда столичного региона завоевала серебро. За 11 лет турнир превратился в настоящий национальный праздник биатлона и школу для будущей смены наших олимпийцев.‌‌ 

Андриан Цибульский, ‌председатель Белорусской федерации биатлона: 
Похоже на взрослые соревнования, но это и детям интересно. Потому что все стремятся, даже школьники и те, кто не занимаются и просто любят спорт, быть похожими на олимпийских чемпионов. 

‌На трассу вышли старшие школьники, впереди почти три километра и огневые рубежи. Ожидается, что в церемонии награждения примут участие олимпийские чемпионы Пхенчхана. 

Цибульский об участниках «Снежного снайпера»: «Стремятся быть похожими на олимпийских чемпионов»-8

# Спортивные соревнования # Фотофакт # Андриан Цибульский

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