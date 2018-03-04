Цибульский об участниках «Снежного снайпера»: «Стремятся быть похожими на олимпийских чемпионов»

Накануне определились лидеры в спринте. Прошли смешанные эстафеты. В каждой из трех возрастных групп – по 8 команд. За сборную Минской области среди сверстников выступал младший сын Президента Беларуси – Николай Лукашенко. И уже известно, что команда столичного региона завоевала серебро. За 11 лет турнир превратился в настоящий национальный праздник биатлона и школу для будущей смены наших олимпийцев.‌‌

Андриан Цибульский, ‌председатель Белорусской федерации биатлона:

Похоже на взрослые соревнования, но это и детям интересно. Потому что все стремятся, даже школьники и те, кто не занимаются и просто любят спорт, быть похожими на олимпийских чемпионов.

‌На трассу вышли старшие школьники, впереди почти три километра и огневые рубежи. Ожидается, что в церемонии награждения примут участие олимпийские чемпионы Пхенчхана.