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Александр Лукашенко вышел на лыжню в Раубичах вместе с известными олимпийцами Беларуси

04 марта 2018 14:19
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Новости Беларуси. Президентский биатлон в Раубичах: Александр Лукашенко вышел на лыжню вместе с известными олимпийцами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко вышел на лыжню в Раубичах вместе с известными олимпийцами Беларуси-1

Александр Лукашенко вышел на лыжню в Раубичах вместе с известными олимпийцами Беларуси-3

В настоящий праздник биатлона превратился турнир «Снежный снайпер». После того, как определились победители юношеских стартов, ребята наблюдали за не менее увлекательными соревнованиями. Вместе с главой государства на трассу вышли его младший сын Николай, пресс-секретарь Президента, победители и призеры Олимпийских игр. 

Александр Лукашенко вышел на лыжню в Раубичах вместе с известными олимпийцами Беларуси-6

Александр Лукашенко вместе с олимпийскими чемпионами поучаствовал и в церемонии награждения победителей и призеров соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. На различных этапах турнир объединил около 40 тысяч школьников. На пьедестал поднялись лучшие. В числе призеров и младший сын Президента Николай Лукашенко. Среди сверстников он занял третье место в спринте, а также завоевал серебро в смешанной эстафете в составе команды Минской области. 

Александр Лукашенко вышел на лыжню в Раубичах вместе с известными олимпийцами Беларуси-9

Александр Лукашенко вышел на лыжню в Раубичах вместе с известными олимпийцами Беларуси-11

После церемонии награждения Президент Беларуси пообщался с журналистами. Он анонсировал принципиальный разговор с руководителями федераций зимних видов спорта и рассказал, за что любит лыжные виды спорта. 

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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