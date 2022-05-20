Дискриминация невозможна. Уимблдон лиши возможности разыгрывать рейтинговые очки

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили старейший мэйджор Уимблдон возможности разыгрывать рейтинговые очки из-за отказа организаторов допустить к турниру белорусских и российских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В официальном заявлении говорится, что дискриминация в туре невозможна и организации в любом случае будут защищать права игроков.

Напомним, 20 апреля стало известно, что Британская ассоциация запретила участвовать белорусам и россиянам в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой. Это решение в теннисном мире приняли в штыки.