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Дискриминация невозможна. Уимблдон лиши возможности разыгрывать рейтинговые очки

20 мая 2022 21:57
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Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили старейший мэйджор Уимблдон возможности разыгрывать рейтинговые очки из-за отказа организаторов допустить к турниру белорусских и российских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дискриминация невозможна. Уимблдон лиши возможности разыгрывать рейтинговые очки-1

В официальном заявлении говорится, что дискриминация в туре невозможна и организации в любом случае будут защищать права игроков.

Напомним, 20 апреля стало известно, что Британская ассоциация запретила участвовать белорусам и россиянам в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой. Это решение в теннисном мире приняли в штыки.

# Теннис # Фотофакт

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