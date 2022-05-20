«Вся красота здесь собрана, вся элита». Вице-президент ВФПС поделился впечатлениями о Кубке Беларуси

Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси по парусному спорту, который в эти дни проходит на Минском море, собрал сильнейших яхтсменов Беларуси и России. Программа соревнований обширная и насыщенная, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В белорусской акватории гоняются юниоры и взрослые, начинающие и представители национальных команд. В рамках Кубка Беларуси прошли открытые весенние республиканские соревнования, которые стали настоящим событием в спортивной жизни юных яхтсменов в возрасте от 8 до 17 лет. Затем в борьбу вступили взрослые и титулованные. Для российских спортсменов, которые принимают участие в Кубке Беларуси, это возможность погоняться в новых условиях, обменяться опытом, вновь войти в соревновательный режим и помериться силами с белорусскими яхтсменами.

Вадим Механиков, вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта:

Впечатления у меня самые лучшие. Дело в том, что я здесь не первый раз. Поэтому у меня есть возможность сравнивать и ветровые разные условия. Вот в этот раз нам очень сильно повезло с ветром хотя бы первые пять дней, которые прошли. Ветер, который позволяет думать, который позволяет физически сильно работать, в общем, открывает все качества яхтсмена, чтобы побеждать. Открытый Кубок Беларуси – это первый этап Кубка Содружества. Второй этап, открытый Кубок России, пройдет в Санкт-Петербурге. Затем спортсмены примут участие в Чемпионате Беларуси и Чемпионате России. Совместный календарь – это наличие соревновательной практики, которая крайне важна в нынешних условиях. На открытом Кубке Беларуси практически во всех классах судов есть серьезное соперничество и жесткая конкуренция.