«Это историческое событие. Арена впечатляет». Легкоатлетический матч Европа – США стартует 9 сентября в Минске

Новости Беларуси. Матч Европа – США принимает Минск. Битва континентов стартует 9 сентября на стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грандиозный баттл собрал более трех сотен атлетов. Среди них целая россыпь титулованных звезд. Они сразятся в 37-ми дисциплинах. Гонорар за первое место – 7 тысяч евро, а общий призовой фонд соревнований составляет 1 миллион евро. Однако для атлетов участие в историческом противостоянии в первую очередь престиж.

Матч покажут в 60-ти странах. К слову, спортсмены подошли к нему на пике формы. Это последний крупный старт мирового уровня перед чемпионатом мира в Дохе.

Джейк Вайтмэн, участник легкоатлетического матча Европа – США (Великобритания): Можно представлять свой клуб, страну, но представлять континент – что может быть круче для спортсмена? Это очень здорово.

Скотт Хьюстон, участник легкоатлетического матча Европа – США (США):

Это историческое событие. Большая честь быть здесь и представлять США, состязаться с командой всего европейского континента. Это правда классно! Арена впечатляет.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы

В составе сборной Европы более 30 стран. Что особенно приятно для болельщиков, одна из самых представительных делегаций – от Беларуси – 14 атлетов. Так, например, все шансы увеличить медальную копилку европейского континента у прыгуна в высоту Максима Недосекова и метательницы копья Татьяны Холодович.