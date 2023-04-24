«Это исторический момент». Вячеслав Хоронеко прокомментировал официальное признание «белорусского жима»

Новости Беларуси. Столичные гиревики провели первый официальный старт, где лучших определяли в появившемся недавно «белорусском жиме». Упражнение включает одновременный подъем двух гирь из положения лежа в течение пяти минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея «белорусского жима» принадлежит легендам силовых видов спорта: Вячеславу Хоронеко и Виктору Мацуру. Оба многократные мировые рекордсмены и в кругу пауэрлифтинга в представлении не нуждаются. А причина создания новой дисциплины – патриотизм и любовь к своей стране. Новый вид программы представили недавно, но он уже успел снискать популярность как в Беларуси, так и за ее пределами.

Вячеслав Хоронеко, многократный мировой рекордсмен:

У меня нет слов. Это исторический момент. «Белорусский жим» признан международной федерацией пауэрлифтинга – НАП. Что нам очень приятно, за нами оставлено право, чтобы этот вид спорта назывался «белорусский жим». Теперь все соревнования по этому виду спорта у нас в стране, в России и во всем мире будут проходить именно как «белорусский жим». Это патриотический мотив.

Виктор Мацур, председатель Национальной ассоциации пауэрлифтинга Беларуси:

Мы любим нашу родину, Беларусь. И все что здесь есть, мы хотим, чтобы было у нас лучше. Мы хотим, чтобы у нас был наш вид спорта – белорусский гирьевой жим. После первых рекордов Хоронеко и моего все пошло по соцсетям и вызвало бурный восторг. Позитивные отзывы были из Франции, Испании, России, Украины.