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«Это исторический момент». Вячеслав Хоронеко прокомментировал официальное признание «белорусского жима»

24 апреля 2023 09:24
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Новости Беларуси. Столичные гиревики провели первый официальный старт, где лучших определяли в появившемся недавно «белорусском жиме». Упражнение включает одновременный подъем двух гирь из положения лежа в течение пяти минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это исторический момент». Вячеслав Хоронеко прокомментировал официальное признание «белорусского жима»-1

Идея «белорусского жима» принадлежит легендам силовых видов спорта: Вячеславу Хоронеко и Виктору Мацуру. Оба многократные мировые рекордсмены и в кругу пауэрлифтинга в представлении не нуждаются. А причина создания новой дисциплины – патриотизм и любовь к своей стране. Новый вид программы представили недавно, но он уже успел снискать популярность как в Беларуси, так и за ее пределами.  

«Это исторический момент». Вячеслав Хоронеко прокомментировал официальное признание «белорусского жима»-4

Вячеслав Хоронеко, многократный мировой рекордсмен:  
У меня нет слов. Это исторический момент. «Белорусский жим» признан международной федерацией пауэрлифтинга – НАП. Что нам очень приятно, за нами оставлено право, чтобы этот вид спорта назывался «белорусский жим». Теперь все соревнования по этому виду спорта у нас в стране, в России и во всем мире будут проходить именно как «белорусский жим». Это патриотический мотив.  

«Это исторический момент». Вячеслав Хоронеко прокомментировал официальное признание «белорусского жима»-7

Виктор Мацур, председатель Национальной ассоциации пауэрлифтинга Беларуси:  
Мы любим нашу родину, Беларусь. И все что здесь есть, мы хотим, чтобы было у нас лучше. Мы хотим, чтобы у нас был наш вид спорта – белорусский гирьевой жим. После первых рекордов Хоронеко и моего все пошло по соцсетям и вызвало бурный восторг. Позитивные отзывы были из Франции, Испании, России, Украины.  

«Это исторический момент». Вячеслав Хоронеко прокомментировал официальное признание «белорусского жима»-10

Теперь соревнования по «белорусскому жиму» для гиревиков станут регулярными. В планах провести чемпионат страны по данной дисциплине. Представлено данное упражнение будет и на европейских и мировых форумах.  

# Спортивные соревнования # Вячеслав Хоронеко # Фотофакт

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